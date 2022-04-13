UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 15:36
Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото - Фото
Фото: KPRM

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда прибыли в Киев. Об этом сообщила канцелярия польского президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поскольку небо над Украиной закрыто, они приехали в столицу поездом. На вокзале их встретил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото

Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото

Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото

Вместе с ними в Украину должен был приехать и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве.

Цель визита – продемонстрировать европейскую солидарность с Украиной.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
анджей дуда Гитанас Науседа Эгилс Левитс Алар Карис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 