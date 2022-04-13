Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда прибыли в Киев. Об этом сообщила канцелярия польского президента.

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Поскольку небо над Украиной закрыто, они приехали в столицу поездом. На вокзале их встретил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вместе с ними в Украину должен был приехать и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве.

Цель визита – продемонстрировать европейскую солидарность с Украиной.

Андрей Водяный

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