Президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом: фото
13.04.2022, 15:36
Фото: KPRM
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс, Эстонии Алар Карис и Польши Анджей Дуда прибыли в Киев. Об этом сообщила канцелярия польского президента.
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Поскольку небо над Украиной закрыто, они приехали в столицу поездом. На вокзале их встретил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Вместе с ними в Украину должен был приехать и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве.
Цель визита – продемонстрировать европейскую солидарность с Украиной.
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