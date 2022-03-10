Данилов: Мы не ожидали, что Россия нападет с территории Беларуси. Это удар в спину

Нападение России со стороны Беларуси было неожиданным для украинской власти. Об этом заявил в эфире Радио Свобода LIVE секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы не ожидали, что это произойдет со стороны Беларуси. Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они сразу пойдут по всем фронтам", – сказал он.

По словам Данилова, власть ожидала, что будет обострение на Харьковском, Сумском, Донецком, Луганском, Крымском направлениях.

"Но то, что они пошли по всей нашей границе, включая с Беларусью, для нас это была довольно неприятная вещь", – сказал он.

При этом секретарь СНБО отметил, что и к такому сценарию готовились. В частности, за три недели до войны была укреплена Чернобыльская зона, но там был очень большой навал.

"Но мы даем бой, дали его в первые дни и даем довольно мощный. У нас другая мотивация – наша страна, наша победа. У российского войска нет мотивации. Поэтому я уверен более чем на 100%, что победа будет за нами", – подытожил Данилов.

Марк Сировой

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