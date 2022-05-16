Почему Беларусь не атаковала Украину. Разведка Британии – "Лукашенко боится возмездия ВСУ"

Диктатор Александр Лукашенко не дает отмашку на прямое участие армии Беларуси в поддержку полномасштабного вторжения России, вероятно, опасаясь возмездия Украины и усиления западных санкций. О таких выводах британской разведки сообщает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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Помимо этого, правитель союзной РФ страны опасается "возможного недовольства беларуских вооруженных сил" в случае приказа атаковать Украину, полагают аналитики в Лондоне.

Разведка Британии напомнила, что в начале мая Беларусь объявила о развертывании сил спецопераций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

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"Присутствие беларуских сил у границы, скорее всего, зафиксирует украинские войска так, что они не могут быть развернуты в поддержку операций на Донбассе", – отметили в Англии, и это перекликается с выводами Генштаба МО ВСУ.

В Британии также напомнили, что даже несмотря на то, что армия Беларуси не принимала до сих пор непосредственного участия в войне, территория этой страны использовалась как плацдарм для первоначального наступления РФ на Киев и Чернигов, и оттуда же Россия совершала боевые вылеты и наносила ракетные удары по Украине.

"Лукашенко в шаге от самоубийства": наш разбор о том, зачем Беларусь стянула войска к границе с Украиной.

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Евгений Пилипенко

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