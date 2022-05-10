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Минск выдвинул подразделения ССО к границе с Украиной – Миноброны Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 16:36
Минск выдвинул подразделения ССО к границе с Украиной – Миноброны Беларуси - Фото
Глава Генштаба РБ Виктор Гулевич и глава Генштаба РФ Валерий Герасимов (Фото - Wikipedia / Mil.ru)

Подразделения сил специальных операций Беларуси развернуты возле границ Украины. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич.

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Согласно заявлению Гулевича, силы ССО развернуты "на трех тактических направлениях" для "обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении".

Поводом для такого разворачивания указано то, что ВСУ якобы создала на этом направлении группировку общей численностью до 20 000 человек.

Основная часть заявления начальника Генштаба Беларуси посвящена "комплексу мероприятий, направленному на противодействие возможным угрозам", под которыми имеются в виду якобы нарастающие угрозы со стороны стран НАТО. В частности, упоминается "появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в странах Польши и Балтии", которые "свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь".

  • 4 мая минобороны Беларуси заявило о "внезапной проверке" беларуских сил реагирования. 
  • 5 мая советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что боевые действия на границе с Беларусью возможны только если беларуская армия перейдет границу или непосредственно откроет огонь по украинцам.
Сергей Бережной
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беларусь Виктор Гулевич
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