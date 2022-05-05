Арестович объяснил, почему Украина не открывает второй фронт с Беларусью

Украина не намерена открывать второй фронт и воевать с Беларусью. Это может произойти, только если беларуская армия перейдет границу или непосредственно откроет огонь по украинцам. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 4 мая.

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Он отметил, что в украинской армии против России официально воюют сотни беларусов.

По словам Арестовича, представителям ОФиса президента очень сложно вести разговоры о возможности открытия второго фронта в Беларуси.

"Мы проводим в отношении Беларуси то, что называется real politic. Такая политика заключается в том, что с одной стороны мы четко различаем беларуские власти и беларуский народ. С другой стороны, мы понимаем, что беларуские власти проводят то, что называется в западной политической науке "эффективный контроль" – над силовиками, над государственной машиной и так далее. А это значит, что мы пользовались их услугами как посредников, например, в переговорах", – сказал советник главы ОП.

При этом он подчеркнул, что Украина отказала Лукашенко в праве представлять беларуский народ – не признала его избранным президентом и результаты выборов.

По словам Арестовича, главная задача Украины сейчас – не допустить, чтобы в памяти беларусов осталось, что украинские солдаты стреляли в беларусов.

"Это наши соседи, это наши лучшие... как бы наиболее близкий по крови народ. И точно нам не нужны в исторической памяти украинские солдаты, стрелявшие по Беларуси. Мы собираемся строить долгие и счастливые отношения с беларусами", – сказал советник главы ОП.

Он отметил, что "лидеры" стран приходят и уходят, а народ остается.

"Поэтому открытие второго фронта, при всей законности этого открытия, потому что с территории Беларуси против нас осуществляются военные действия, не входит в наши планы... Нам не нужно, чтобы, повторюсь, в памяти беларусов осталось, что украинцы стреляли в беларусов. Поэтому мы не стреляем, имея законное право и имея все боевые возможности", – сказал Арестович.

Он отметил, что беларусы платят украинцам той же монетой.

"Беларуская армия отказалась участвовать... По сути саботировала, отказалась участвовать в операции против Украины. И это взаимно. Нам это не нужно. Ради одного товарища в Москве, или нескольких товарищей в Москве вступать в драку между собой – это не то, что нам нужно", – сказал Арестович.

Он напомнил, что глава МИД Дмитрий Кулеба в свое время приглашал Беларусь в Люблинский треугольник четвертой, что Украина и Беларусь долго жили в составе одного государства – Великого княжества Литовского и Советского Союза.

"Мы точно не пойдем на это [открытие второго фронта], если нас не вынудят. Ну разве что беларуская армия перейдет через границу или откроет огонь по нам непосредственно", – заявил советник главы ОП.

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Наталия Медведева

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