Вторая рельсовая война. Беларуское подполье помогло сорвать наступление на Киев – WP

Беларуское подполье помогло сорвать наступление России на Киев, устроив массовые диверсии на железной дороге, пишет Washington Post.

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Нападения были простыми, но эффективными. Целью диверсантов были шкафы управления сигналами, обеспечивающими бесперебойное функционирование железных дорог. Без автоматической сигнализации поезда с боеприпасами и продуктами для российских войск были вынуждены двигаться медленнее.

"Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало определенным проблемам, с которыми они столкнулись на севере. Это замедлило их способность передвигаться. Им не удалось продвинуться дальше на украинскую территорию и наладить линии поставки, поскольку пришлось полагаться на грузовики", – цитирует газета Эмили Феррис, научную сотрудницу лондонского аналитического центра RUSI.

Читайте также Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет – глава Укрзалізниці Издание называет действия беларуских диверсантов второй рельсовой войной. Первая была во время Второй мировой войны, когда советские партизаны, в том числе беларуские, устроили массовые диверсии на железных дорогах, значительно усложнив перегруппировку войск Германии в период решающих боев на Курской дуге. Главным в тактике советских партизан было разрушение коммуникаций. Беларуское подполье в 2022 году применяло более мирную тактику. "Мы не хотели убивать российских или беларуских машинистов. Мы использовали мирный способ, чтобы остановить их", – цитирует газета беларуского активиста Юрия Рававого. По словам беларуского подполковника милиции в отставке Александра Азарова, живущего в Варшаве и возглавляющего группу бывших беларуских силовиков BYPOL, диверсанты состояли из трех групп: железнодорожников, перебежчиков из органов безопасности и специалистов по кибербезопасности. Начиная с 26 февраля, два дня спустя после вторжения, пять диверсионных атак на сигнальные шкафы почти полностью остановили движение российских поездов в Беларуси. После этого режим Александра Лукашенко прибегнул к репрессиям: железнодорожников задерживали случайным образом, и по состоянию на конец апреля по меньшей мере 11 человек находятся под стражей по подозрению в участии в нападениях. Некоторым при задержании простреливали колени. Жестокость режима привела к тому, что диверсии прекратились, но к тому времени большинство российских войск уже начали выводить из Украины и отправлять на восток.

Андрей Водяный

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