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ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян в Чернобаевке, беларусы слушают сотовые сети: сводка

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 07:16
ВСУ юбилейный раз
Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины вчера, 15 мая, вновь разгромили сосредоточение российских войск в районе села Чернобаевка Херсонской области. Об этом говорится в сводке Генштаба.

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"Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется", – пишут там.

Как уточнил ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович, это уже 20-й эпизод ликвидации врага в том районе с начала полномасштабного вторжения России.

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Кроме того:

→ Враг продолжал наступление только на Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях на востоке страны.

→ На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий россияне уже не предпринимали: там они только обстреливали подразделения ВСУ, как и на Донецком направлении (со всего спектра имеющегося вооружения и авиации, ради истощения личного состава и разрушения укреплений украинских войск).

→ В Славянском направлении враг также не предпринимал активных боевых действий: доукомплектовывался и восполнял потери, а на Авдеевском и вовсе после нанесенных ВСУ потерь отошел на ранее занятые позиции.

→ Беларуские войска в пограничной полосе отслеживают с помощью мобильного комплекса радиомониторинга сети сотовой связи.

→ Российские оккупанты на Северском направлении в Брянской и Курской областях усилили свои позиции, чтобы оттягивать внимание войск Украины и не дать перебросить их на усиление на восток.

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Евгений Пилипенко
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