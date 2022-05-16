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Россия не может окружить ВСУ от Донецка до Изюма, уже хочет только Луганскую область – ISW

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 03:49
Россия не может окружить ВСУ от Донецка до Изюма, уже хочет только Луганскую область – ISW - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российское командование, вероятно, отказалось от "крупномасштабного окружения" подразделений украинской армии от Донецка до Изюма в пользу "захвата" Луганской области. Об этом говорится в сообщении Institute for the Study of War по итогам 15 мая.

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В ISW согласны с мнением главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, что российское военное командование, вероятно, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но считает, что у него есть возможность выйти к административным границам Луганской области.

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области", – отметили в ISW.

Как сообщается, российские войска продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что имеет планом более мелкое окружение украинских войск, чем предполагалось изначально.

"Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким направлениям", – отметили в Институте войны.

По данным ISW, российские войска также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

Россия не может окружить ВСУ от Донецка до Изюма, уже хочет только Луганскую область – ISW

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Наталия Медведева
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Донбасс луганская область isw
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