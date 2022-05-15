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Россия готовит подкрепление. В Украину собираются бросить 2500 резервистов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 19:19
Россия готовит подкрепление. В Украину собираются бросить 2500 резервистов – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Россия собирается бросить в Украину свежие силы. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях сейчас готовятся около 2500 резервистов. Их планируют направить на территорию Украины для участия в войне, говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Российские подразделения, которые сейчас находятся на территории Украины, несут значительные потери во время наступления. На отдельных направлениях укомплектованность упала менее чем до 20%, а в районе Попасной российские десантники даже объединяются в сводные подразделения с наемниками частных военных компаний.

Россия интенсивно обстреливает позиции сил обороны на Донбассе, пытаясь установить контроль над свободной территорией Донецкой и Луганской областей. Возле Харькова ситуация противоположная – там россияне вынуждены обороняться, чтобы не допустить выход Вооруженных Сил Украины к государственной границе.

Основные усилия Россия сосредоточила на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Северодонецкое направление. Бои продолжаются около Тошковки, а в районе Боровского россияне отступили.

Бахмутское направление. Бои продолжаются у Камышевахи.

Авдеевское направление. Бои продолжаются у Песков и Новокалинового, Россия несет потери.

Кураховское направление. Россия пытается наступать при поддержке артиллерии, но безуспешно.

В Мариуполе продолжаются массированные обстрелы Азовстали с применением артиллерии и авиации.

В Запорожской области противник обстреливал позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов.

На юге Украины активных боевых действий сегодня не было.

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Андрей Водяный
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