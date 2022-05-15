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Донбасс. РФ потеряла треть войск, месяц не сможет ускорить наступление – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 08:42
Донбасс. РФ потеряла треть войск, месяц не сможет ускорить наступление – разведка Британии - Фото
Унчитоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России потеряла темп на Донбассе и вряд ли резко ускорит наступление в ближайший месяц. Армия РФ потеряла треть наземных сил, собранных в феврале, сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Отмечается, что наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, РФ так и не удалось достичь существенных территориальных успехов, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.

По оценке разведчиков, РФ потеряла примерно треть наземных сил, которые собрала для широкомасштабного вторжения в феврале. Ситуацию для россиян почти наверняка усугубит потеря критически важных средств обеспечения – мостового оборудования, беспилотников, средств разведки и наблюдения.

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В британской разведке добавили, что России и так не хватало мостового оборудования в течение всей войны, это замедляло и ограничивало наступательные маневры. БПЛА же важны для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они уязвимы перед украинскими силами ПВО.

По словам разведчиков, армию РФ все больше сковывает ухудшение вспомогательных возможностей, низкий боевой дух и сниженная боеготовность. Многие из потерянных средств нельзя быстро восстановить. Вероятно, это продолжит мешать российским операциям в Украине.

"В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", – подытожили в разведке Британии.

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Марк Сировой
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Донбасс наступление потери армия рф войска россии разведка великобритании
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