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Украинские силы накрыли пункт управления высокого уровня в Херсонской области – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 07:23
Украинские силы накрыли пункт управления высокого уровня в Херсонской области – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Украинские военные поразили российский пункт управления высокого уровня в Херсонской области. Об этом сообщил в интервью Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Из эффективных новостей… Мы накрыли пункт управления высокого уровня – не ниже бригадного, может быть, и выше – в Херсонской области", – сказал он.

По словам Арестовича, пункт управления такого уровня считается высоким для российской группировки на правобережной части Украины.

"Боекомплект где-то часа три детонировал вокруг. Битую технику везли. Короче, хорошо попали на Херсонщине", – добавил он.  

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон Херсонская область армия рф Алексей Арестович войска россии пункт управления
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