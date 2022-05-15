Украинские силы накрыли пункт управления высокого уровня в Херсонской области – Арестович

Украинские военные поразили российский пункт управления высокого уровня в Херсонской области. Об этом сообщил в интервью Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Из эффективных новостей… Мы накрыли пункт управления высокого уровня – не ниже бригадного, может быть, и выше – в Херсонской области", – сказал он.

По словам Арестовича, пункт управления такого уровня считается высоким для российской группировки на правобережной части Украины.

"Боекомплект где-то часа три детонировал вокруг. Битую технику везли. Короче, хорошо попали на Херсонщине", – добавил он.

По данным разведки США, Россия планирует аннексировать захваченные части Донбасса и Херсонской области.

В ОП заверили, что РФ может присоединить Херсон "хоть к Марсу" – украинские силы все равно его освободят.

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Марк Сировой

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