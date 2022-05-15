Украинские силы накрыли пункт управления высокого уровня в Херсонской области – Арестович
15.05.2022, 07:23
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)
Украинские военные поразили российский пункт управления высокого уровня в Херсонской области. Об этом сообщил в интервью Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Из эффективных новостей… Мы накрыли пункт управления высокого уровня – не ниже бригадного, может быть, и выше – в Херсонской области", – сказал он.
По словам Арестовича, пункт управления такого уровня считается высоким для российской группировки на правобережной части Украины.
"Боекомплект где-то часа три детонировал вокруг. Битую технику везли. Короче, хорошо попали на Херсонщине", – добавил он.
- По данным разведки США, Россия планирует аннексировать захваченные части Донбасса и Херсонской области.
- В ОП заверили, что РФ может присоединить Херсон "хоть к Марсу" – украинские силы все равно его освободят.
Читайте также: Жители Херсона и области, вероятно, продолжат сопротивляться оккупантам: разведка Британии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии