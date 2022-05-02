Россия планирует аннексировать Донбасс и Херсон — разведка США

У США есть "в высшей степени заслуживающие доверия" разведданные о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области примерно в середине мая. Еще она планирует создать аналогичную "народную республику" в Херсоне, который также будет аннексирован. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге, сообщает CNN.

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"В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении к России где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона", — сказал посол.

Карпентер добавил, что Россия похищает местных чиновников в захваченных ею городах на востоке и юге Украины, чтобы заменить их лояльными к Москве. Также исчезают директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники.

"Недавно также поступали сообщения о том, что россияне отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", — сказал Карпентер, добавив, что в этих городах Россия "может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы добавить видимость демократической или избирательной легитимности".

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Вадим Ребрина

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