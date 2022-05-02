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Таврическая губерния и "Небесный город" — ГУР о проектах Кремля по оккупации юга и востока

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 20:01
Таврическая губерния и
Кирилл Буданов (фото - скриншот из видеозаписи интервью)

У российских оккупантов есть две идеи, что дальше делать с оккупированными территориями юга и востока Украины – воссоздание Таврической губернии и так называемый Небесный город. Об этом в интервью НВ рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, в Таврическую губернию, существовавшую непродолжительное время во время Российской империи, входили территория Крыма, Херсона, частично Николаевской и Донецкой областей и Запорожья, с административным центром в Симферополе. "Это та идея, которую они сейчас проталкивают", – сказал Буданов.

Вторая идея, по словам Буданова, – это "так называемый Небесный город". "Была такая концепция. Еще раз говорю – это больной ум. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области", – сказал глава ГУР.

"Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", – добавил он.

Вместе с тем, отмечает Буданов, у россиян очень сильный кадровый голод. Те потенциальные коллаборанты, на которых они делали ставку перед войной, во многих случаях себя не оправдали. Некоторые согласились на сотрудничество. "Но довольно невысокий процент тех, кто это сделал, действительно способен управлять хотя бы каким-то районом города. Поэтому главная проблема – это кадровый голод", – отметил глава ГУР.

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Вадим Ребрина
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Херсон разведка Кирилл Буданов гур минобороны
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