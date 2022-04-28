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У Путина рассматривают сценарий создания квазиобразования на территории Украины – "Схемы"

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 20:51
У Путина рассматривают сценарий создания квазиобразования на территории Украины –
Владимир Путин (фото — EPA)

В распоряжение журналистов "Схем" попал сценарий по организации квазиобразования "Южная Русь" на захваченных российскими оккупантами украинских территориях. Автор документа — один из руководителей путинской партии Единая Россия.

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Документ называется "Манифест южнорусского народного собора". Согласно метаданным, дата его создания – 16 апреля 2022 года. Создал манифест Роман Романов – заместитель председателя центрального исполнительного комитета Единой России, руководитель высшей партийной школы партии. По информации журналистов, документ пересылали друг другу представители российской власти.

В манифесте говорится, что Украина "утратила свою легитимность в границах УССР", власть в свои руки берет "южнорусский народный собор", который будет строить свое государство "на основе понимания... родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских". Православие называется "фундаментом нашей культуры и идентичности", а украинский язык — "говором". Главная цель – "достижение и защита мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины".

У Путина рассматривают сценарий создания квазиобразования на территории Украины – "Схемы"

По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, манифест переходил из рук в руки. Сначала его получил Андрей Турчак, первый заместитель председателя совета Федерации федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии Единая Россия.

Впоследствии документ, по данным журналистов, Турчак передал еще одному "единоросу" Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого называют "спонсором войны на Донбассе".

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне.
Вадим Ребрина
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Россия война Путин
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