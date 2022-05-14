Жители Херсона и области, вероятно, продолжат сопротивляться оккупантам: разведка Британии

Жители Херсона, вероятно, продолжат сопротивляться российской оккупации, хоть РФ и пытается навязать свой режим. Об этом пишет в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Там отметили, что коллаборанты в Херсоне объявили о намерении просить Кремль включить в состав РФ оккупированные части Херсонской области.

Разведчики говорят, что проведение сфальсифицированных референдумов было центральной частью плана вторжения РФ, чтобы поставить большинство украинских регионов под пророссийскую власть.

По их словам, если Россия проведет референдум в Херсоне, она почти наверняка подтасует результаты, однако "жители Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией".

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Британские разведчики также отметили: тот факт, что Москва смогла установить оккупационную администрацию лишь в Херсоне указывает – российское вторжение не способно добиться прогресса в достижении политических целей в Украине.

По данным разведки США, Россия планирует аннексировать захваченные части Донбасса и Херсонской области.

В ОК "Юг" заявили, что под Херсоном россияне расстреливают проукраинских активистов и врут о "захвате" всего юга.

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Марк Сировой

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