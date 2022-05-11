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Под Херсоном россияне расстреливают проукраинских активистов и врут о "захвате" всего юга

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 13:14
Под Херсоном россияне расстреливают проукраинских активистов и врут о
Фото - ЕРА

На временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей россияне пытают и расстреливают проукраинских активистов, а также пытаются давить на местных жителей угрозами и ложью о том, что войска РФ якобы захватили весь юг Украины. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Он сообщил, что в Херсонской и Николаевской областях параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" оккупанты продолжают тотальное мародерство. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты похищают и вывозят в Россию. Выявленных активистов с проукраинской позицией россияне пытают, а за отказ сотрудничать – расстреливают.

"Не имея поддержки населения, оккупанты давят угрозами и ложью об установленной уже власти над всем югом Украины", – сообщил Назаров.

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Выезды из населенных пунктов, захваченных россиянами, заблокированы.

Назаров также сообщил, что сейчас оккупанты не ведут активных наступательных действий – они аккумулируют силы и пытаются восстановить подбитую технику.

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Оксана Житнюк
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Херсон Николаев
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