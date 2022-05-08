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Рэкет, пьянство, перестрелки и поножовщины: перехват СБУ о "досуге" россиян под Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 12:37
Рэкет, пьянство, перестрелки и поножовщины: перехват СБУ о
Иллюстративное фото : ЕРА

Российские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области, а в "свободное от работы" время – пьянствуют, устраивают между собой перестрелки и поножовщины. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный СБУ.

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В телефонном разговоре оккупант из террористической организации ДНР рассказал своей жене о деятельности войск РФ в Херсонской области.

"Наш блокпост – нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев трясти. Тысяча рублей проезд", – рассказал оккупант о "подвигах" пьяных "коллег".

Он добавил, что на одном блокпосту оккупанты перестреляли друг друга, на другом – перерезали.

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Супруга оккупанта сказала, что у захватчиков, вероятно, "крыша едет" и не одобрила "вытряхивание" денег у украинцев – мол, "вы же лицо нашей республики".

Также оккупант пообещал вернуться к 9 мая, но предположил, что это будет скорее 2023-й год.

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Оксана Житнюк
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сбу Херсон перехват
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