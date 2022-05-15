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Из-за потерь Россия пополняет бригаду морпехов членами экипажей кораблей – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 07:05
Из-за потерь Россия пополняет бригаду морпехов членами экипажей кораблей – Генштаб - Фото
Унчитоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России продолжает попытки наступать на востоке Украины, а на юге из-за значительных потерь вынуждена пополнять бригаду морпехов членами экипажей кораблей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг не прекращает наступательных действий на востоке Украины. Ситуация по направлениям выглядит так:

Южнобугское

Враг активных боевых действий не проводил, удерживает занятые позиции, ведет воздушную разведку и обстреливает украинские силы. Морально-психологическое состояние россиян низкое, они несут потери живой силы и техники.

В связи со значительными потерями 810 отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ решили доукомплектовать военными из других подразделений, в том числе членами экипажей кораблей.

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Донбасс

На Славянском направлении россияне обстреливали украинские силы и безуспешно пытались прорвать оборону. Они проводят доукомплектование и восполнение потерь, продолжают перегруппировку для возобновления наступления в направлении на Славянск и Барвенково.

Также враг пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери продолжает наступать на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском, Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка армии РФ на Бахмутском и Лиманском направлениях.

В Мариуполе армия РФ продолжает блокировать защитников Украины на заводе Азовсталь, бить из авиации и артиллерии.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки украинские силы отбили 12 атак: уничтожено восемь вражеских танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и другая техника.

Слобожанское

Враг делает перегруппировку, пополняет запасы боеприпасов, горюче-смазочных материалов, чтобы восстановить наступательные способности. На Харьковском направлении армия РФ не проводила активных боевых действий.

Север

Остается угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси, не исключаются демонстрационные действия и провокации беларуских войск. Враг усиленно охраняет границу в Брянской и Курской областях, обстреливает и наносит авиаудары по Сумской и Черниговской областям.

Воздух

Воздушные силы сбили семь БПЛА типа "Оралн-10", один самолет. Авиация поддерживает украинских военных, в частности уничтожила российский опорный пункт, командно-наблюдательный пункт, 10 бронированных машин и личный состав армии РФ.

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Марк Сировой
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