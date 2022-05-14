Ждем очередную подводную серию. Оккупанты снова хотят форсировать Северский Донец – Гайдай

Российские оккупанты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…идиоты", – написал он.

"Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется "свежачок". 2500 единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", – рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что медицинское оборудование в оккупированном Рубежном ворует "главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами".

"Не подавитесь, скоты. А мы победим! Поздравления Харькову! Вы смогли, так что мы следующие!" – написал он.

Вчера Гайдай сообщил, что в Белогоровке разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе вертолет.

Вадим Ребрина

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