В Белогоровке разбито уже 90 единиц тяжелой техники оккупантов – глава ОВА
Российские оккупанты в Луганской области пытаются перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. В последней разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе вертолет. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Украинские защитники, по его словам, уже зачищают также другой берег реки, где россияне пытались закрепиться.
"Такую упоротость, тупость, и я не знаю, что это, чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу орков сожгли, где потопили какую-то ладью... вертолет сбили. Там просто ужас, и они все равно пытаются это сделать", – сказал Гайдай.
По данным разведки, российский батальон отказался идти в атаку, потому что "Белогоровка – это притча во языцех, Чернобаевка по некоторым направлениях отдыхает".
Также, по данным главы ОВА, оккупанты не могут зайти в Воеводовку на подступах к Северодонецку – украинская артиллерия не позволяет. Пробиться в Нижнем россияне тоже не могут, отметил Гайдай.
Рубежное, по его словам, оккупанты "контролируют почти все", но окраины города, которые обороняет Нацгвардия, "они никак третий месяц пройти не могут".
Ситуация в самом Рубежном сложная – нет воды и газа, сказал глава ОВА.
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