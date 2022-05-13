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В Белогоровке разбито уже 90 единиц тяжелой техники оккупантов – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 23:44
В Белогоровке разбито уже 90 единиц тяжелой техники оккупантов – глава ОВА - Фото
Сергей Гайдай (скриншот из видеозаписи)

Российские оккупанты в Луганской области пытаются перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. В последней разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе вертолет. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Украинские защитники, по его словам, уже зачищают также другой берег реки, где россияне пытались закрепиться.

"Такую упоротость, тупость, и я не знаю, что это, чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу орков сожгли, где потопили какую-то ладью... вертолет сбили. Там просто ужас, и они все равно пытаются это сделать", – сказал Гайдай.

По данным разведки, российский батальон отказался идти в атаку, потому что "Белогоровка – это притча во языцех, Чернобаевка по некоторым направлениях отдыхает".

Также, по данным главы ОВА, оккупанты не могут зайти в Воеводовку на подступах к Северодонецку – украинская артиллерия не позволяет. Пробиться в Нижнем россияне тоже не могут, отметил Гайдай.

Рубежное, по его словам, оккупанты "контролируют почти все", но окраины города, которые обороняет Нацгвардия, "они никак третий месяц пройти не могут".

Ситуация в самом Рубежном сложная – нет воды и газа, сказал глава ОВА.

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Вадим Ребрина
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рубежное Сергей Гайдай белогоровка
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