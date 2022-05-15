UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Распаковали третью сотню". ВСУ уничтожили 201-й самолет оккупантов, БПЛА и наземные цели

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 01:04
Фото: ВС ВСУ

За сутки 14 мая украинские военные сбили 201-й самолет российских оккупантов, беспилотники и наземные цели. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, около 18:00 в Харьковской области, на временно оккупированной врагами территории был сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.

Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и десятки оккупантов.

В общем, за сутки поражено:

- 1 самолет (Су-30/Су-34);
- 7 БпЛА (ОТР);
- взводный опорный пункт;
- КНП роты;
- 10 бронированных машин;
- около 30 оккупантов.

Читайте также: Ждем очередную подводную серию. Оккупанты снова хотят форсировать Северский Донец – Гайдай

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вс всу потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 