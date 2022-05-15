"Распаковали третью сотню". ВСУ уничтожили 201-й самолет оккупантов, БПЛА и наземные цели

За сутки 14 мая украинские военные сбили 201-й самолет российских оккупантов, беспилотники и наземные цели. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, около 18:00 в Харьковской области, на временно оккупированной врагами территории был сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.

Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и десятки оккупантов.

В общем, за сутки поражено:

- 1 самолет (Су-30/Су-34);

- 7 БпЛА (ОТР);

- взводный опорный пункт;

- КНП роты;

- 10 бронированных машин;

- около 30 оккупантов.

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Наталия Медведева

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