"Распаковали третью сотню". ВСУ уничтожили 201-й самолет оккупантов, БПЛА и наземные цели
За сутки 14 мая украинские военные сбили 201-й самолет российских оккупантов, беспилотники и наземные цели. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, около 18:00 в Харьковской области, на временно оккупированной врагами территории был сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.
Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, уничтожены взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и десятки оккупантов.
В общем, за сутки поражено:
- 1 самолет (Су-30/Су-34);
- 7 БпЛА (ОТР);
- взводный опорный пункт;
- КНП роты;
- 10 бронированных машин;
- около 30 оккупантов.
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