Арестович: Контратака ВСУ на Изюмском направлении – признак большого перелома

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что украинские войска перешли в контратаку на Изюмском направлении, и это, по его словам, "признак наметившегося большого перелома" на направлении главного удара. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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"Мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении", – сказал он.

По словам Арестовича, россияне около недели уже развивали наступление на Барвинково с целью "зайти за дальние рубежи, окружить, отрезать...". Вчера и сегодня оккупанты тоже пытались наступать, но украинские военные остановили их и отбросили контратакой, продвинулись вперед и укрепились.

"Впервые с момента этой операции, с 4 апреля, наши остановили их на направлении главного удара, контратаковали и оттеснили. А это с военной точки зрения означает признаки наметившегося большого перелома, внимание на направлении главного удара. Это не хухры-мухры", – пояснил Арестович.

"Я думаю, они (оккупанты. – Ред.) еще побарахтаются какое-то короткое время и все, и к обороне", – сказал он.

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Вадим Ребрина

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