UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские силы успешно мешают армии РФ форсировать Северский Донец – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 09:11
Украинские силы успешно мешают армии РФ форсировать Северский Донец – разведка Британии - Фото
Попытка армии РФ форсировать Северский Донец (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные срывают планы армии РФ по форсированию реки Северский Донец на Донбассе, Россия несет значительные потери. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка – она пытается прорваться к Славянску и Краматорску. Ее задачей на этом направлении было окружение украинских сил в зоне ООC, чтобы отрезать их от подкрепления или поддержки с запада.

Однако украинцы успешно предотвратили попытку российской переправы через реку на Донбассе, говорят разведчики.

Снимки показывают, что при форсировании Северского Донца к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные маневренные бронетанковые элементы по крайней мере одной батальонно-тактической группы (одна БТГр – около 600-1000 военных). Также РФ потеряла понтонно-мостовое оборудование.

Разведчики отмечают, что переправа через реку в условиях боевых действий – очень рискованный маневр, он свидетельствует, что российское командование пытается добиться прогресса на востоке Украины.

Однако армии РФ не удалось добиться каких-либо значительных успехов на этом направлении, несмотря на переброску сюда войск, которые в начале широкомасштабного вторжения атаковали Украину с севера.

Смотрите также: ВСУ за сутки разрушили два понтонных моста через Северский Донец: фото спутника

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
форсирование ВСУ Донбасс армия рф северский донец войска россии разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 