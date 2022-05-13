Украинские силы успешно мешают армии РФ форсировать Северский Донец – разведка Британии

Украинские военные срывают планы армии РФ по форсированию реки Северский Донец на Донбассе, Россия несет значительные потери. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

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Отмечается, что Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка – она пытается прорваться к Славянску и Краматорску. Ее задачей на этом направлении было окружение украинских сил в зоне ООC, чтобы отрезать их от подкрепления или поддержки с запада.

Однако украинцы успешно предотвратили попытку российской переправы через реку на Донбассе, говорят разведчики.

Снимки показывают, что при форсировании Северского Донца к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные маневренные бронетанковые элементы по крайней мере одной батальонно-тактической группы (одна БТГр – около 600-1000 военных). Также РФ потеряла понтонно-мостовое оборудование.

Разведчики отмечают, что переправа через реку в условиях боевых действий – очень рискованный маневр, он свидетельствует, что российское командование пытается добиться прогресса на востоке Украины.

Однако армии РФ не удалось добиться каких-либо значительных успехов на этом направлении, несмотря на переброску сюда войск, которые в начале широкомасштабного вторжения атаковали Украину с севера.

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Марк Сировой

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