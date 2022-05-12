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ВСУ за сутки разрушили два понтонных моста через Северский Донец: фото спутника

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 03:21
ВСУ за сутки разрушили два понтонных моста через Северский Донец: фото спутника - Фото
Фото: CNN

ВСУ дважды за последние сутки останавливали попытки подразделений российской армии форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки. Фото разрушенных мостов опубликовало CNN.    

На спутниковом снимке, полученном геопространственной разведывательной компанией BlackSky, виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла этот район.  

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Видно, как дым поднимается с западного берега реки Северский Донец на одном конце переправы. На восточном берегу также видны воронки и дым, в том числе вокруг переправившейся российской военной техники.  

ВСУ за сутки разрушили два понтонных моста через Северский Донец: фото спутника

Также CNN опубликовало ряд других снимков из соцсетей разрушенных понтонных мостов, проверив их подлинность и соответствие геолокации. 

ВСУ за сутки разрушили два понтонных моста через Северский Донец: фото спутника

На одной из таких фотографий, сделанной беспилотником, видно, что оккупанты пытались построить второй понтонный мост через реку. Но и он был взорван ВСУ вместе с несколькими единицами вражеской техники.  

ВСУ за сутки разрушили два понтонных моста через Северский Донец: фото спутника

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Роман Брыль
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понтонный мост ВСУ северский донец артилерия российские оккупанты
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