Западные разведки летом 2021-го узнали, что в России готовят нападение на Украину – ВВС

Западная разведка еще летом 2021-го узнала, что в России разрабатывают план полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает BBC.

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По данным агентства, первые признаки намерений России вторгнуться разведчики начали фиксировать весной 2021-го, когда РФ стягивала войска к украинским границам. Тогда разведчики плохо понимали истинные намерения Кремля, но летом 2021-го все изменилось.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", – сказал ВВС один из представителей западной разведки.

Данные анализировали США и Британия, со временем картина ставала все яснее. Российский диктатор Владимир Путин, похоже, считал, что может вернуть Украину в сферу влияния РФ только силой, и надо сделать это быстро – окно возможностей закрывалось.

Осенью в Белом доме решили, что с данными разведки надо что-то делать, решение принимал президент США Джо Байден. В начале ноября настал решающий момент, когда в Москву приехал директор ЦРУ Уильям Бернс и предупредил, что знает о планах России.

После этого на Западе решили начать публиковать данные разведок. Эту идею в частности поддержали директор нацразведки США Аврил Хейнс и советник Байдена по нацбезопсности Джейк Салливан.

В Лондоне некоторые круги скептически восприняли данные о возможной крупной войне в Европе, однако все начало меняться, когда в конце года Объединенный разведкомитет опубликовал мнение, что вторжение очень вероятно. Некоторые партнеры также относились к данным скептически и считали действия РФ блефом.

Затем Британия поделилась с Украиной данными о планах Кремля поставить марионеточное правительство в Киеве, а США сообщили украинским партнерам о намерениях Москвы создать повод для вторжения, например, операцию под ложным флагом.

Официальные лица считают, что влияния разведки не хватило, чтобы остановить вторжение, однако нарушило ее планы – реакция Запада была более единой и быстрой, ведь было четко ясно, кто агрессор.

Западные разведки ошиблись, когда думали, что ВСУ спасуют, однако правильно спрогнозировали, что РФ не встретят хлебом-солью. По словам офицера западной разведки, россияне "искренне верили, что их встретят с поднятыми флагами".

Марк Сировой

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