В Тернопольской области прогремел взрыв
11.06.2022, 22:26
Владимир Труш (скриншот с видео)
В Чортковском районе Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
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"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – написал он.
В 22:35 Труш сообщил об отбое воздушной тревоги и пообещал сообщить информацию о ситуации в области позже.
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