В Тернопольской области прогремел взрыв

В Чортковском районе Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – написал он.

В 22:35 Труш сообщил об отбое воздушной тревоги и пообещал сообщить информацию о ситуации в области позже.

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Вадим Ребрина

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