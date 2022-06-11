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В Тернопольской области прогремел взрыв

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 22:26
В Тернопольской области прогремел взрыв - Фото
Владимир Труш (скриншот с видео)

В Чортковском районе Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – написал он.

В 22:35 Труш сообщил об отбое воздушной тревоги и пообещал сообщить информацию о ситуации в области позже.

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Вадим Ребрина
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Тернополь
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