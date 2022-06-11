Сумскую область трижды обстреляли с территории России, погиб человек – глава ОВА

10 июня российские оккупанты три раза обстреляли Сумскую область с территории РФ. В результате, погиб человек. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По данным Живицкого, первый обстрел российских оккупантов произошел после 10:00, враг бил из минометов по Эсманской громаде.

"Ближе к 13:00 по территории Краснопольской громады враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений", – написал глава ОВА.

В 17:30 россияне снова открыли минометный огонь, на этот раз по Великописаревской громаде.

"18 прилетов", – сообщил Живицкий и добавил, что в результате этого обстрела жертв и разрушений не было.

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Наталия Медведева

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