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Сумскую область трижды обстреляли с территории России, погиб человек – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 04:26
Сумскую область трижды обстреляли с территории России, погиб человек – глава ОВА - Фото
Дмитрий Живицкий (Скриншот видео)

10 июня российские оккупанты три раза обстреляли Сумскую область с территории РФ. В результате, погиб человек. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По данным Живицкого, первый обстрел российских оккупантов произошел после 10:00, враг бил из минометов по Эсманской громаде.

"Ближе к 13:00 по территории Краснопольской громады враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений", – написал глава ОВА.

В 17:30 россияне снова открыли минометный огонь, на этот раз по Великописаревской громаде. 

"18 прилетов", – сообщил Живицкий и добавил, что в результате этого обстрела жертв и разрушений не было.

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Наталия Медведева
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дмитрий живицкий обстрел сумская область
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