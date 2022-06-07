Россия продолжает держать войска вдоль границ Украины три БТГр — Госпогранслужба

Российские войска продолжают находится вдоль границ Черниговской и Сумской областей для демонстрационных действий. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, Россия продолжает удерживать в приграничных районах Черниговской и Сумской областей подразделения численностью в три БТГр для демонстрации своего присутствия и сковывания действия ВСУ.

"Мы не видим признаков формирования ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины", — сказал Демченко.

На границе с Беларусью изменений не отмечается, беларусская армия продолжает усиливать границу с Украиной, однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по украинским объектам.

На молдавской границе особых изменений не замечено, пограничники ведут работу по возможному пресечению провокаций.

Также на Донбассе 6 июня пограничники при помощи дрона обнаружили пехоту противника, после чего ВСУ нанесли удар минометами.

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Дмитрий Гриниченко

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