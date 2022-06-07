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Россия продолжает держать войска вдоль границ Украины три БТГр — Госпогранслужба

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 15:32
Россия продолжает держать войска вдоль границ Украины три БТГр — Госпогранслужба - Фото
Российские военные (Фото: EPA)

Российские войска продолжают находится вдоль границ Черниговской и Сумской областей для демонстрационных действий. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. 

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По его словам, Россия продолжает удерживать в приграничных районах Черниговской и Сумской областей подразделения численностью в три БТГр для демонстрации своего присутствия и сковывания действия ВСУ. 

"Мы не видим признаков формирования ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины", — сказал Демченко. 

На границе с Беларусью изменений не отмечается, беларусская армия продолжает усиливать границу с Украиной, однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по украинским объектам. 

На молдавской границе особых изменений не замечено, пограничники ведут работу по возможному пресечению провокаций. 

Также на Донбассе 6 июня пограничники при помощи дрона обнаружили пехоту противника, после чего ВСУ нанесли удар минометами. 

Читайте также: "Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной

Дмитрий Гриниченко
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война беларусь черниговская область приднестровье сумская область
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