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Учения по мобилизации. В Беларуси людей массово вызывают в военкоматы

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 14:29
Учения по мобилизации. В Беларуси людей массово вызывают в военкоматы - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Минобороны Беларуси)

В Гомельской области Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы. В области проходят "учения по мобилизации для контрольной явки". Об этом сообщает беларуское издание Зеркало.

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В повестках якобы не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат, однако за неявку угрожаєт уголовная ответственность.

Отмечается, что людей "сразу после отметки о явке отпускают домой".

Также сообщается, что медики в регионе подписали бумаги о невыезде из страны.

"У нас идут мобилизационные учения. Это просто плановые учения. По всей Гомельской области. Не по Беларуси, только Гомельская область. Можете не волноваться и не переживать. Все хорошо, мы мирная страна", – сказали журналистам в военкомате Гомельского района.

  • Армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины. Ранее настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили.

Читайте также: В Беларуси объявили учения по переходу с мирного на военное время

Мария Макуха
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война беларусь учения мобилизация
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