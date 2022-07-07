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В Северодонецке и Лисичанске россияне начали принудительную мобилизацию — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 08:18
В Северодонецке и Лисичанске россияне начали принудительную мобилизацию — Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию местных жителей в оккупированных Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне проводят ротацию и "накапливают силы" за счет местных жителей Лисичанска и Северодонецка.

"Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", — сообщил Гайдай.

Он отметил, что захват Северодонецка и Лисичанска россияне прировняли к победе во Второй мировой войне, однако противник до сих пор не может захватить трассу Бахмут — Лисичанск.

Читайте также: Россия пытается установить полный контроль над Луганской областью — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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северодонецк лисичанск Сергей Гайдай принудительная мобилизация
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