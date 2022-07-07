В Северодонецке и Лисичанске россияне начали принудительную мобилизацию — Гайдай

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию местных жителей в оккупированных Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне проводят ротацию и "накапливают силы" за счет местных жителей Лисичанска и Северодонецка.

"Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", — сообщил Гайдай.

Он отметил, что захват Северодонецка и Лисичанска россияне прировняли к победе во Второй мировой войне, однако противник до сих пор не может захватить трассу Бахмут — Лисичанск.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.

По данным Института изучения войны (ISW) сразу два высокопоставленных российских военачальника руководили тактическими действиями в районе Лисичанска.

Гайдай заявил, что подразделения Сил обороны Украины вышли из Лисичанска и отошли на подготовленные заранее новые рубежи "без потерь".

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Дмитрий Гриниченко

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