Россия пытается установить полный контроль над Луганской областью — Генштаб

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля.

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На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечена.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг держит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестаково оккупанты дистанционно минировали автомобильные пути.

В Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь. Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

6 июля российские оккупанты наступали на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях. Везде штурмовые действия успешно отбиты бойцами ВСУ.

Разведка Минобороны Великобритании сообщила, что за последнюю неделю оккупационная армия России, вероятно, продвинулась на 5 км по автодороге E40 от захваченного Изюма на юг к Славянску, столкнувшись там с "чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев".

Российские войска изменили тактику в войне против Украины, которая помогает им медленно продвигаться вперед, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Дмитрий Гриниченко

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