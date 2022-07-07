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Данилов: Россияне изменили тактику войны, они делают ударные кулаки и продвигаются вперед

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 06:43
Данилов: Россияне изменили тактику войны, они делают ударные кулаки и продвигаются вперед - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео Радио Свобода)

Российские войска изменили тактику в войне против Украины, которая помогает им медленно продвигаться вперед. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Апостроф

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По его словам, у противника не хватает возможностей вести бои по всей линии фронта, а поэтому россияне создают "мощные ударные кулаки", которые помогают им постепенно продвигаться вперед. 

"Все без исключения военные эксперты и разведки давали нам ограниченный промежуток времени на то, что вся наша страна будет захвачена. Вы это знаете, и это не секрет, что одна из разведок дольше всего давала три недели. Подавляющее большинство — от 5 до 6 дней и все должно было закончиться. Однако мы держим оборону и защищаем страну уже 130 с лишним дней. Мы будем и дальше держать нашу оборону, но надо понимать, что враг мощный и коварный", — сказал Данилов. 

Он отметил, что РФ воюет против мирного населения, а для российской армии "не существует правил".

Читайте также: Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой или военный опыт 

Дмитрий Гриниченко
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армия России война тактика Алексей Данилов
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