Данилов: Россияне изменили тактику войны, они делают ударные кулаки и продвигаются вперед

Российские войска изменили тактику в войне против Украины, которая помогает им медленно продвигаться вперед. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Апостроф.

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По его словам, у противника не хватает возможностей вести бои по всей линии фронта, а поэтому россияне создают "мощные ударные кулаки", которые помогают им постепенно продвигаться вперед.

"Все без исключения военные эксперты и разведки давали нам ограниченный промежуток времени на то, что вся наша страна будет захвачена. Вы это знаете, и это не секрет, что одна из разведок дольше всего давала три недели. Подавляющее большинство — от 5 до 6 дней и все должно было закончиться. Однако мы держим оборону и защищаем страну уже 130 с лишним дней. Мы будем и дальше держать нашу оборону, но надо понимать, что враг мощный и коварный", — сказал Данилов.

Он отметил, что РФ воюет против мирного населения, а для российской армии "не существует правил".

Данилов заявил, что для обеспечения определенных гарантий безопасности на сегодняшний день Украине нужен союз Балтики, Черного моря, Каспия и двусторонние договоры со странами-членами НАТО.

Также он не считает, что с возможной сменой власти в России "что-то изменится в пользу нашей страны". "Там таких путиных очень много", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО, комментируя угрозу присоединения Беларуси к войне РФ против Украины, сказал, что Беларусь оккупирована Россией, однако сами беларусы преимущественно выступают против войны.

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Дмитрий Гриниченко

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