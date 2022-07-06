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Сейчас Украине нужен союз Балтики, Черного моря, Каспия и двусторонние договоры – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 00:41
Сейчас Украине нужен союз Балтики, Черного моря, Каспия и двусторонние договоры – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео Апостроф TV/Youtube)

Для обеспечения определенных гарантий безопасности на сегодняшний день Украине нужен союз Балтики, Черного моря, Каспия и двусторонние договоры со странами-членами НАТО. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Апостроф.

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"Мы более чем уверены, после этой войны будут новые альянсы, будут новые конфигурации, будут созданы новые союзы. И на сегодняшний день тот союз, который может быть для нашей безопасности создан, поддержан и зафиксирован, это союз, который должен пролегать через Балтику, Черное море и Каспий", – сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, такой союз может гарантировать Украине определенную безопасность.

Данилов заявил, что двусторонние соглашения со странами-членами НАТО могут обеспечить определенные гарантии безопасности.

"Это двусторонние соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об определенных процессах между странами: Украина – Великобритания, Украина – Польша, Украина – Литва, Украина – Румыния, Украина – Турция. Двусторонние соглашения на определенный период времени могут быть определенными (не 100-процентными, а определенными) гарантиями стабильности в регионах – до образования или нового союза, или до решения вопроса вхождения нашей страны в НАТО", – сказал секретарь СНБО.

  • 21 июня Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья (Балтийское, Адриатическое и Черное моря).

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Наталия Медведева
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нато Алексей Данилов гарантии безопасности
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