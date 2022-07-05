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"Может быть еще хуже". Данилов о том, чего ожидать от РФ в случае ухода Путина

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 23:58
Алексей Данилов (фото – СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов не считает, что с возможной сменой власти в России "что-то изменится в пользу нашей страны". "Там таких путиных очень много", – заявил он в интервью изданию Апостроф.

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"Я считаю ошибочным представление о том, что если не будет Путина, что-то изменится в пользу нашей страны. Там таких путиных очень много. Их там на сегодняшний день уже сотни. 85 человек, которые руководят сегодня Россией, каждый из них – путин, за исключением семи лиц более либерального толка", – сказал Данилов.

Он считает, что не стоит сильно радоваться, когда Путин "уйдет". "Может быть еще хуже", – сказал секретарь СНБО.

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Вадим Ребрина
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владимир путин снбо Алексей Данилов
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