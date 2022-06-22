Украина присоединилась к инициативе Триморья как партнер-участник – Зеленский

21 июня Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Поблагодарил президента Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника", – сказал Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда во время саммита отметил, что участниками инициативы Триморья являются государства-члены ЕС, но у нее есть и стратегические партнеры, в том числе США, Великобритания.

"Мы создали новый тип партнерства с инициативой Триморья для стран, стремящихся в Европейский Союз, – партнерство участия", – сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что Украина уже получила этот статус, его также смогут получить и другие страны Центральной Европы, такие как Босния и Герцеговина.

Инициатива трех морей (Балтийское, Адриатическое и Черное моря) объединяет 12 государств Центрально-Восточной Европы и Балтии – Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы – стимулировать экономическое развитие и партнерство.

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Наталия Медведева

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