UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина присоединилась к инициативе Триморья как партнер-участник – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 00:38
Украина присоединилась к инициативе Триморья как партнер-участник – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

21 июня Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поблагодарил президента Науседу за решение саммита Триморья предоставить Украине статус партнера-участника", – сказал Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда во время саммита отметил, что участниками инициативы Триморья являются государства-члены ЕС, но у нее есть и стратегические партнеры, в том числе США, Великобритания.

"Мы создали новый тип партнерства с инициативой Триморья для стран, стремящихся в Европейский Союз, – партнерство участия", – сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что Украина уже получила этот статус, его также смогут получить и другие страны Центральной Европы, такие как Босния и Герцеговина.

Инициатива трех морей (Балтийское, Адриатическое и Черное моря) объединяет 12 государств Центрально-Восточной Европы и Балтии – Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы – стимулировать экономическое развитие и партнерство.

Читайте также: Украина хочет присоединиться к инициативе Триморья – Зеленский

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Триморье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 