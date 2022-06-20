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Украина хочет присоединиться к инициативе Триморья – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 16:41
Украина хочет присоединиться к инициативе Триморья – Зеленский - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать участником Инициативы трех морей. Об этом он заявил на саммите инициативы, выступая по видеосвязи.

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"Украина должна быть участником Инициативы трех морей. Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы. Мы должны найти формат, в котором смогли бы реализовать присоединение", — сказал Зеленский.

Президент предлагает усилить сотрудничество между Украиной и государствами-членами Триморья в логистике, энергетике, транспортной сфере.

Такое сотрудничество может быть взаимовыгодным: страны с СПГ-терминалами могли бы помочь Украине с удовлетворением потребностей в газе, а Украина готова продавать электроэнергию, которой у нее в избытке.

Президент также заявил, что Украина "уже сейчас" хочет присоединиться к трансъевропейскому автотранспортному коридору Via Carpathia, а в перспективе – и к железнодорожному коридору Rail Baltica.

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"Сейчас у нас с вами есть такой исторический шанс. Но сможем его использовать, только если будем работать вместе. Потенциал Украины нужен Триморью. Мы готовы. Мы этого хотим", — сказал Зеленский.

Инициатива трех морей объединяет 12 государств Центрально-Восточной Европы и Балтии – Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы – стимулировать экономическое развитие и партнерство.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский Триморье
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