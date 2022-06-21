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В Луганской области жестче всего. Постепенно освобождаем Херсонскую область – Зеленский видео

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21.06.2022, 23:56
Скриншот с видео
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Зеленский в новом видеообращении: Мир оказался не готов к украинской смелости
Зеленский в новом видеообращении: Мир оказался не готов к украинской смелости

Самая жесткая ситуация на передовой сейчас — в Луганской области. ВСУ продолжают защищать Николаевскую область, Запорожье, постепенно освобождают Херсонскую область. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Ситуация на передовой — без существенных изменений. При помощи тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области. Там действительно сейчас жестче всего. Оккупанты очень серьезно давят. Давят и на Донецком направлении", – сказал он.

Также президент отреагировал на обстрелы оккупантами Харьковской области, в результате которых сегодня погибли 15 мирных жителей.

Зеленский отметил, что эти обстрелы "ничего не дадут оккупантам". "Но российская армия глуха к какой-либо рациональности. Она просто убивает, показывая таким образом своему командованию, что якобы не стоит на месте", – сказал президент.

"На юге защищаем нашу Николаевскую область, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонскую область", – сообщил Зеленский.

  • Сегодня на направлении Тошковка – Подлесное оккупанты захватили поселки Подлесное и Мирная Долина Попаснянского района. Также агрессор закрепляется в селе Устиновка, имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс Херсон
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