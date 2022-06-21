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Оккупанты захватили два поселка и село в Луганской области — сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 19:59
Оккупанты захватили два поселка и село в Луганской области — сводка Генштаба - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

На направлении Тошковка – Подлесное оккупанты захватили поселки Подлесное и Мирная Долина Попаснянского района. Также агрессор закрепляется в селе Устиновка, имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений.

Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в Северодонецке.

Враг оказывал огневое влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.

Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

В направлении Тошковка – Подлесное враг захватил населенные пункты Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское.

Штурм в направлении Высокого украинские воины успешно отбили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Удачи не было, отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

На Южнобужском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений оказывал огневое влияние по позициям украинских войск и вел воздушную разведку БПЛА.

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Вадим Ребрина
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Донбасс сводка генштаб
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