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Гайдай о захвате Тошковки: Россияне бросили на прорыв более полутора БТГр тяжелой техники

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 19:31
Гайдай о захвате Тошковки: Россияне бросили на прорыв более полутора БТГр тяжелой техники - Фото
Сергей Гайдай (Скриншот видео)

Российские оккупанты бросили на прорыв в Тошковке более полутора батальонно-тактических групп тяжелой техники и "огромное количество" живой силы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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Гайдай подтвердил, что российской армии удалось захватить Тошковку: "Они бросили туда огромное количество техники, личного состава – более полутора БТГр тяжелой техники и огромное количество личного состава. И действительно имели успехи, захватили Тошковку".

По словам главы ОВА, оккупанты продолжают пытаться сделать окружение по трассе Лисичанск – Бахмут, но пока безуспешно. Он отметил, что ВСУ понимают все риски и готовятся к разным сценариям развития событий, а также не боятся окружения на этом участке фронта, так как "есть определенные варианты". Детальнее рассказывать о них Гайдай не стал.

Он также сообщил, что у Лисичанска врага удается сдерживать – армия РФ не может туда войти и "отрезать" город, хотя и систематически обстреливает его.

Комментируя потери войск РФ в Луганской области, Гайдай сказал, что каждый день у них десятки погибших и почти вдвое больше раненых. По его словам, ближайшие больницы переполнены, и количество раненых оккупантов можно делить пополам – это будут "гарантированные" 200-е.

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Оксана Житнюк
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лисичанск Сергей Гайдай окружение тошковка
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