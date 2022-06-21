Гайдай о захвате Тошковки: Россияне бросили на прорыв более полутора БТГр тяжелой техники
Российские оккупанты бросили на прорыв в Тошковке более полутора батальонно-тактических групп тяжелой техники и "огромное количество" живой силы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
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Гайдай подтвердил, что российской армии удалось захватить Тошковку: "Они бросили туда огромное количество техники, личного состава – более полутора БТГр тяжелой техники и огромное количество личного состава. И действительно имели успехи, захватили Тошковку".
По словам главы ОВА, оккупанты продолжают пытаться сделать окружение по трассе Лисичанск – Бахмут, но пока безуспешно. Он отметил, что ВСУ понимают все риски и готовятся к разным сценариям развития событий, а также не боятся окружения на этом участке фронта, так как "есть определенные варианты". Детальнее рассказывать о них Гайдай не стал.
Он также сообщил, что у Лисичанска врага удается сдерживать – армия РФ не может туда войти и "отрезать" город, хотя и систематически обстреливает его.
Комментируя потери войск РФ в Луганской области, Гайдай сказал, что каждый день у них десятки погибших и почти вдвое больше раненых. По его словам, ближайшие больницы переполнены, и количество раненых оккупантов можно делить пополам – это будут "гарантированные" 200-е.
- Сегодня глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что армия РФ полностью захватила Тошковку.
- Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российская армия провела работу над ошибками и стала сильнее, сохраняя преимущество в количестве оружия и личного состава.
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