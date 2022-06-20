Российская армия провела работу над ошибками, враг силен — Минобороны
Российская армия провела работу над ошибками и стала сильнее, сохраняя преимущество в количестве оружия и личного состава. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, военное руководство заявляло о новой тактике российских оккупантов еще два месяца назад, когда они вывели войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей в результате победы Вооруженных Сил Украины на первом этапе войны.
"Второй этап войны характеризуется тем, что российская армия сменила тактику, проанализировала ошибки и сделала выводы. Война, к сожалению, делает сильнее все воюющие стороны, если они учитывают свои ошибки. Никто не скрывает того, что враг силен", — сказала Маляр.
Она отметила, что российская армия продолжает превосходить ВСУ в количестве личного состава и вооружений.
- Также Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии.
- Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк.
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