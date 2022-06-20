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Российская армия провела работу над ошибками, враг силен — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 16:24
Российская армия провела работу над ошибками, враг силен — Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Российская армия провела работу над ошибками и стала сильнее, сохраняя преимущество в количестве оружия и личного состава. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона. 

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По ее словам, военное руководство заявляло о новой тактике российских оккупантов еще два месяца назад, когда они вывели войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей в результате победы Вооруженных Сил Украины на первом этапе войны. 

"Второй этап войны характеризуется тем, что российская армия сменила тактику, проанализировала ошибки и сделала выводы. Война, к сожалению, делает сильнее все воюющие стороны, если они учитывают свои ошибки. Никто не скрывает того, что враг силен", — сказала Маляр.

Она отметила, что российская армия продолжает превосходить ВСУ в количестве личного состава и вооружений. 

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Дмитрий Гриниченко
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война минобороны российская армия Анна Маляр
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