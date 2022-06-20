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Риски есть. ВСУ готовы к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 15:59
Риски есть. ВСУ готовы к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья — Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона. 

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По ее словам, ВСУ держат долговременный удар со стороны российской армии, что говорит о готовности Украины к любым сценариям развития событий. 

"Что касается беларуской границы, мы неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы осуществлять агрессию и для нанесения ракетных ударов. Используют как базу, где проводят лечение раненых, держат свои резервы под видом учений", — заявила Маляр. 

Резюмируя, она подчеркнула, что украинская армия готова к атакам со стороны Беларуси и Приднестровья, поскольку такой риск есть. 

Читайте также: Солдаты Беларуси пытались подкопаться под ограждение на границе – польские пограничники 

Дмитрий Гриниченко
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беларусь приднестровье Анна Маляр
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