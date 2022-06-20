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Солдаты Беларуси "пытались подорвать" ограждение на границе – польские пограничники

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 11:49
Солдаты Беларуси
Граница Польши с Беларусью (Фото - twitter.com, Straz_Graniczna)

Пограничники Беларуси пытались подорвать ограждение на границе с Польшей. Об этом сообщила польская Погранслужба в Twitter.

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У пограничного пункта в Дубиче-Церкевне польские пограничники зафиксировали, как шестеро беларуских солдат "пытались подорвать ограждение".

Подрыв ограждения на границе Польши с Беларусью (Фото – twitter.com, Straz_Graniczna)

Также сообщается, что 19 июня польские пограничники задержали очередную партию беларуских нелегальных мигрантов. 21 человек, в частности из Марокко, Сенегала и Индии, пытались незаконно попасть на территорию Польши.

  • С лета 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах.

Читайте также: Польша уже построила 140 км "стены" на границе с Беларусью

Мария Макуха
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граница польша беларусь евросоюз мигранты нелегалы
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