Солдаты Беларуси "пытались подорвать" ограждение на границе – польские пограничники
20.06.2022, 11:49
Граница Польши с Беларусью (Фото - twitter.com, Straz_Graniczna)
Пограничники Беларуси пытались подорвать ограждение на границе с Польшей. Об этом сообщила польская Погранслужба в Twitter.
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У пограничного пункта в Дубиче-Церкевне польские пограничники зафиксировали, как шестеро беларуских солдат "пытались подорвать ограждение".
Также сообщается, что 19 июня польские пограничники задержали очередную партию беларуских нелегальных мигрантов. 21 человек, в частности из Марокко, Сенегала и Индии, пытались незаконно попасть на территорию Польши.
- С лета 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах.
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