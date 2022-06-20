Солдаты Беларуси "пытались подорвать" ограждение на границе – польские пограничники

Пограничники Беларуси пытались подорвать ограждение на границе с Польшей. Об этом сообщила польская Погранслужба в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У пограничного пункта в Дубиче-Церкевне польские пограничники зафиксировали, как шестеро беларуских солдат "пытались подорвать ограждение".

Также сообщается, что 19 июня польские пограничники задержали очередную партию беларуских нелегальных мигрантов. 21 человек, в частности из Марокко, Сенегала и Индии, пытались незаконно попасть на территорию Польши.

С лета 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах.

Читайте также: Польша уже построила 140 км "стены" на границе с Беларусью

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.