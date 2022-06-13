Польша уже построила 140 км "стены" на границе с Беларусью
Польша завершила строительство "стены" на 140-километровом отрезке границы с Беларусью, первые участки уже сдаются в эксплуатацию. Об этом сообщила пограничная служба страны в Twitter.
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В ближайшие дни начнется установка электронных шлагбаумов, сообщили пограничники.
Протяженность польско-беларуской границы составляет 418 км, 186 км из них – сухопутная граница. Как сообщает польское издание money.pl, работы по строительству ограждения начались 25 января этого года.
Забор имеет высоту 5,5 м: пятиметровые стальные столбы и полуметровый виток проволоки. На границе установят датчики движения и камеры.
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