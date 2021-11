В ходе штурма границы Польши мигрантами пострадали семь польских полицейских: видео

Сегодня во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий. Об этом Минобороны и полиция Польши сообщают в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Двух пострадавших полицейских госпитализировали с травмами головы — они были ранены в результате попадания камней, которые бросали в стражей порядка штурмующие границу мигранты. Еще пятеро польских полицейских получили травмы рук и ног.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3