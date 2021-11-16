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В ходе штурма границы Польши мигрантами пострадали семь польских полицейских: видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 20:54
В ходе штурма границы Польши мигрантами пострадали семь польских полицейских: видео - Фото
Фото: twitter.com/kmp_bialystok

Сегодня во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий. Об этом Минобороны и полиция Польши сообщают в Twitter.

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Двух пострадавших полицейских госпитализировали с травмами головы — они были ранены в результате попадания камней, которые бросали в стражей порядка штурмующие границу мигранты. Еще пятеро польских полицейских получили травмы рук и ног.

В Минобороны Польши сообщили, что во время нападения мигрантов один из военнослужащих получил камнем в лицо. Ему оказали медицинскую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе штурма границы Польши мигрантами пострадали семь польских полицейских: видео


По информации полиции Польши, сейчас ситуация на границе контролируемая, серьезные инциденты не фиксируются.

Министр обороны Мариуш Блащак поблагодарил бойцов за то, что остановили сегодняшний штурм.

"Благодаря вам Польша все еще находится в безопасности. Все военнослужащие, проходящие сейчас службу на границе, получат специальные денежные вознаграждения. Мы вам благодарны!" – написал он.

В ходе штурма границы Польши мигрантами пострадали семь польских полицейских: видео

В то же время беларуское государственное агентство Белта сообщает, что беларуская сторона организовала для мигрантов логистический центр, в котором обустроили 2000 спальных мест. Им обещают также как минимум одноразовое горячее питание.

Вадим Ребрина
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польша беларусь мигранты
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