В ходе штурма границы Польши мигрантами пострадали семь польских полицейских: видео
Сегодня во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий. Об этом Минобороны и полиция Польши сообщают в Twitter.
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Двух пострадавших полицейских госпитализировали с травмами головы — они были ранены в результате попадания камней, которые бросали в стражей порядка штурмующие границу мигранты. Еще пятеро польских полицейских получили травмы рук и ног.
7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.— Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021
To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3
В Минобороны Польши сообщили, что во время нападения мигрантов один из военнослужащих получил камнем в лицо. Ему оказали медицинскую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По информации полиции Польши, сейчас ситуация на границе контролируемая, серьезные инциденты не фиксируются.
Podsumowując poniżej dzisiejszy, trudny dzień informujemy, że na chwilę obecną sytuacja na granicy jest opanowana i nie odnotowujemy poważniejszych incydentów.— Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021
Polskie służby stoją #nastraży i czuwają.
Zapewniamy, że żaden agresywny tłum nie przekroczy nielegalnie granicy pic.twitter.com/LCAg3IscUi
Министр обороны Мариуш Блащак поблагодарил бойцов за то, что остановили сегодняшний штурм.
"Благодаря вам Польша все еще находится в безопасности. Все военнослужащие, проходящие сейчас службу на границе, получат специальные денежные вознаграждения. Мы вам благодарны!" – написал он.
В то же время беларуское государственное агентство Белта сообщает, что беларуская сторона организовала для мигрантов логистический центр, в котором обустроили 2000 спальных мест. Им обещают также как минимум одноразовое горячее питание.
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