Президент Владимир Зеленский в День Независимости обратился с видеообращением к украинцам. Глава государства подчеркнул, что Украина никогда больше не позволит унизить себя так называемым "компромиссом", который навязывает Россия.

Зеленский отметил, что сегодня Украина сильнее и действует самостоятельно и не ждет "жестов доброй воли" от врага.

"Украина сильнее и себя уважает. И Украина не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам. И когда Россия хочет взять Сумскую область, тогда появляются Вооруженные Силы в Курской области. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла, тогда горят его НПЗ. И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость".

Президент также упомянул спецоперацию "Паутина", отметив, что такие действия демонстрируют, как Украина отвечает на ежедневные атаки РФ по гражданским объектам и защищает мирные города, больницы, школы и жизни своих граждан.

Читайте также Российскую стратегическую авиацию атаковали дроны с ИИ. Вот как это работает

"Вот такая Украина теперь. И вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который "русские" называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир", – сказал украинский президент.

Зеленский также отметил, что именно такую Украину он представлял во время встречи в Белом доме.

"Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость. Украина не жертва, она боец. Украина не просит, она предлагает... И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что цель обеспечить устойчивый, надежный, длительный мир и Украина получит его, потому что получит гарантии безопасности.

"Настолько сильны, чтобы больше никому в мире даже в голову не смогла прийти мысль напасть на Украину..... Ради такой цели стоит жить. За это и стоим", – подытожил президент.