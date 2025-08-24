Президент Володимир Зеленський у День Незалежності звернувся з відеозверненням до українців. Глава держави наголосив, що Україна ніколи більше не дозволить принизити себе так званим "компромісом", який нав’язує Росія.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна сильніша та діє самостійно й не чекає "жестів доброї волі" від ворога.

"Україна сильніша й себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б’є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла й тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б’є справедливість".

Президент також згадав спецоперацію "Павутина", зазначивши, що такі дії демонструють, як Україна відповідає на щоденні атаки РФ по цивільних об’єктах та обороняє мирні міста, лікарні, школи і життя своїх громадян.

"Ось така Україна тепер. І ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом". Нам потрібен справедливий мир", – сказав український президент.

Зеленський також наголосив, що саме таку Україну він представляв під час зустрічі у Білому домі.

"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує... І це визнають усі. І такою визнають Україну.Не бідною родичкою, а сильним союзником", – зазначив президент.

Глава держави також наголосив, що мета забезпечити сталий, надійний, тривалий мир і Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки.

"Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну..... Задля такої мети варто жити. За це й стоїмо", – підсумував президент.