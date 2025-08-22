Трамп про переговори: За два тижні будуть масштабні санкції, мита проти РФ або нічого не зроблю
Президент США Дональд Трамп заявив, за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.
"Я думаю, що [за два тижні] я дізнаюся про позицію Росії і, чесно кажучи, України. Для цього потрібні двоє. Отже, тоді [за два тижні] я ухвалю рішення щодо наших подальших дій. І це буде дуже важливе рішення. А саме: чи будуть це масштабні санкції, чи масштабні мита, чи і те й інше. Або ми нічого не будемо робити і скажемо: "Це ваша [Росії та України] битва", – розповів Трамп.
Він вчергове заявив, що при ньому повномасштабна війна РФ проти України не почалась би.
Журналістка уточнила, чи є реальна можливість, що президент США нічого не робитиме, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів для припинення вогню.
"Я побачу, чия це буде вина. Якщо є причини [чому Путін цього не зробить], я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи проведуть вони [диктатор РФ і президент Володимир Зеленський] зустріч. Буде цікаво подивитися. А якщо вони не проведуть [ми побачимо], чому вони не провели зустріч. Тому що я сказав їм провести зустріч. Але через два тижні я буду знати, що робити. [У мене є] досить хороші ідеї", – відповів керівник Штатів.
- Під час цього ж виступу він заявив, що повідомив Путіну, що незадоволений російським ударом по американському заводу Flex у Мукачеві на Закарпатті. Також Трамп похизувався фото з Путіним на Алясці.
- Раніше президент США повідомив, що волів би уникнути тристоронньої зустрічі з керівником України та диктатором Росії, адже вони "не ладнають між собою".
- Тим часом Зеленський повідомив, що росіяни роблять все, аби його зустрічі з Путіним не відбулося.
Коментарі (0)