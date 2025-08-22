Трамп про переговори: За два тижні будуть масштабні санкції, мита проти РФ або нічого не зроблю

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.

"Я думаю, що [за два тижні] я дізнаюся про позицію Росії і, чесно кажучи, України. Для цього потрібні двоє. Отже, тоді [за два тижні] я ухвалю рішення щодо наших подальших дій. І це буде дуже важливе рішення. А саме: чи будуть це масштабні санкції, чи масштабні мита, чи і те й інше. Або ми нічого не будемо робити і скажемо: "Це ваша [Росії та України] битва", – розповів Трамп.

Він вчергове заявив, що при ньому повномасштабна війна РФ проти України не почалась би.

Журналістка уточнила, чи є реальна можливість, що президент США нічого не робитиме, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів для припинення вогню.

"Я побачу, чия це буде вина. Якщо є причини [чому Путін цього не зробить], я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи проведуть вони [диктатор РФ і президент Володимир Зеленський] зустріч. Буде цікаво подивитися. А якщо вони не проведуть [ми побачимо], чому вони не провели зустріч. Тому що я сказав їм провести зустріч. Але через два тижні я буду знати, що робити. [У мене є] досить хороші ідеї", – відповів керівник Штатів.