Трамп сказав, що не хоче бути на зустрічі Зеленського та Путіна, бо вони як "олія та оцет"
Президент США Дональд Трамп заявив, що волів би уникнути тристоронньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, адже вони "не ладнають між собою". Про це американський лідер заявив журналістам у Вашингтоні, передає Sky News та Express.
У Трампа спитали: які перспективи у зустрічі України та Росії на рівні керівників.
"Ми побачимо, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Це трохи схоже на олію та оцет – вони не дуже добре ладнають з очевидних причин", – відповів американський президент.
Він заявив, що не хотів би брати участь у тристоронньому форматі.
"Ми побачимо, чи доведеться мені там бути. Я б волів не бути – я б волів, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати й вбивати людей", – заявив Трамп.
Він додав, що не розраховував, що припинити російсько-українську війну буде настільки важко.
"Я зупинив сім воєн. Ця, на мою думку, мала бути десь посередині за складністю, але виявляється, що ця найскладніша", – сказав американський лідер.
