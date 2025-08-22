Трамп сказал, что не хочет на встречу Зеленского и Путина, потому что они не ладят
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать трехсторонней встречи с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, потому что они "не ладят друг с другом". Об этом американский лидер заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает Sky News и Express.
Трампа спросили о перспективах встречи Украины и России на уровне глав государств.
"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Это немного похоже на масло и уксус – они не очень хорошо ладят по понятным причинам", – ответил американский президент.
Он заявил, что не хотел бы участвовать в трехстороннем формате.
"Мы посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не быть – я бы предпочел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но пока они продолжают воевать и убивать людей", – заявил Трамп.
Он добавил, что не ожидал, что прекратить российско-украинскую войну будет так сложно.
"Я остановил семь войн. Эта, на мой взгляд, должна была быть где-то посередине по сложности, но оказывается, что эта самая сложная", – сказал американский лидер.
- 21 августа Трамп заявил, что Украина должна ответить России, и отметил, что впереди "интересные времена".
- По данным The Guardian, Трамп откажется от переговоров о мире в Украине, чтобы дождаться встречи Зеленского и Путина.
- 21 августа Трамп в очередной раз заявил, что в ближайшие две недели станет известно, будет ли достигнут мир в Украине.
