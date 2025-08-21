Трамп: В течение двух недель узнаем, будет ли мир в Украине

Президент США не исключил, что после того как срок истечет, придется применять другую тактику

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

В течение ближайших двух недель станет известно, будет ли достигнут мир в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп радиоведущему Тодду Старнсу.

Журналист напомнил Трампу его слова о том, что за неделю в полномасштабной войне России против Украины погибают от 5000 до 7000 солдат, и спросил, удастся ли достичь мира в этом регионе.

"Я бы сказал, что в течение двух недель мы узнаем это так или иначе. После этого нам, возможно, придется выбрать другой курс, но увидим. Но мы узнаем достаточно скоро", – сказал американский президент.

Он не стал предоставлять больше никаких подробностей.